«Бесконечные дедлайны выглядят несерьезно»

Лидеры ЕС вновь направятся в Вашингтон, информацию подтвердил лично Дональд Трамп. Союзники намерены вновь обсудить пути достижения мира вокруг Украины, а также возможные новые совместные с Америкой антироссийские санкции. Министр энергетики США Крис Райт, со своей стороны, призвал Европу прекратить покупать нефть и газ у России. Он обозначил это как основное условие для введения ограничительных мер. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главе Белого дома придется принимать некие жесткие решения в отношении Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп намерен перейти ко второй фазе антироссийских санкций. По крайней мере, он об этом заявил в ответ на многочисленные вопросы журналистов о том, где они. Первой фазой президент Соединенных Штатов считает рестрикции против Индии за покупку российской нефти. Что планируется в рамках второго этапа — не совсем понятно. Некоторые европейские лидеры вновь направляются в Вашингтон, как выразился Трамп, чтобы понять, как урегулировать тяжелый украинский конфликт. То есть о санкциях как бы речи не идет.

Между тем министр энергетики США Крис Райт, обращаясь Старому Свету, заявил: «Хотите санкций против РФ, прекратите покупать у нее нефть и газ. Покупайте у нас — Америки». Иначе все эти ограничительные меры теряют всякий смысл. То есть Вашингтону это как бы не очень нужно, но он готов сделать одолжение, присоединиться, выставляя, по сути, невыполнимые условия.

Тем временем Виктор Орбан — премьер Венгрии, которая является основным покупателем российской нефти, — сделал ряд достаточно эмоциональных заявлений. В частности, о том, что ЕС должен развернуться к России, смириться с тем, что Владимир Путин побеждает, а не ездить за океан и просить санкций. Все это может привести к распаду сообщества, если его — Орбана — не послушать. Беспокойство премьер-министра понятно: в стране скоро выборы, если преподнести избирателю повышенные цены на свет и тепло, последнего это вряд ли обрадует.

Дальше ситуацию можно спрогнозировать: четкого плана, что делать дальше, у Белого дома нет, но по-прежнему есть желание всех помирить, чтобы избежать тяжелых решений по тем же санкциям, и еще желательно получить Нобелевскую премию. Почему тяжелых? Потому что самое эффективное средство (и здесь можно согласиться с господином министром Райтом) — это ограничить сырьевые доходы Москвы. А это значит, что нужно идти на конфликт не только с Индией, но и Китаем. Это достаточно опасно. Если решаться на подобный шаг, то исключительно вместе с союзниками, но они на такое вряд ли решатся.

Тем не менее Трампу, похоже, придется что-то такое предпринимать, слишком уж сильное давление на него оказывается. Журналисты постоянно спрашивают, и Европа ему тоже нужна, а бесконечные дедлайны выглядят уже несерьезно. Россия тем временем по-прежнему демонстрирует полное к нему уважение, предлагая большие выгоды в ответ на конструктивное прагматичное решение. И он вроде бы готов, он не против, но не может. Все идет не по плану, что, собственно, 47-й президент и признает. Он думал, что все будет легко, по крайней мере, многое, но не получается. Этот конфликт оказался самым сложным, с его точки зрения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе