На Урале палеонтолог нашел зуб древнего хищного кита возрастом 37 млн лет

В Свердловской области палеонтолог Уральского федерального университета (УрФУ) Максим Синица обнаружил зуб древнего хищного кита, жившего около 37 млн лет назад в эоцене, сообщили в пресс-службе УрФУ. Это первая подобная находка на территории Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

Зуб был найден в ходе экспедиции, организованной «Урало-Сибирским обществом любителей окаменелостей». Палеонтологи и волонтеры исследовали отложения моря Паратетис — древнего внутриконтинентального водоема, который простирался от Франции до Алтая. Ранее в этих местах находили фрагменты костей рыб, акул и черепах.

Найденный фрагмент — это щечный зуб, предположительно моляр или премоляр, длиной около 8 см и длиной коронки около 7 см. По словам ученого, находка принадлежала представителю семейства базилозаврид — вымерших морских хищников эоценового периода, длина тела которых могла превышать 20 метров. Морфология зуба подтверждает, что базилозавры были активными хищниками, а не фильтраторами, как современные киты. У них были зубы, приспособленные для резки и дробления пищи, а также примитивные задние конечности — рудименты, оставшиеся от сухопутных предков.

Для уточнения видовой принадлежности животного находку отправят в Палеонтологический институт РАН в Москву. «Не исключено, что мы обнаружили новый вид или род. Дело в том, что здесь находок такого кита не было. Несмотря на то, что киты совершают миграции, есть вероятность, что мы обнаружили эндемичную форму, которая обитала только у нас, в северо-восточной оконечности Паратетиса»,— рассказал Максим Синица.

Полина Бабинцева