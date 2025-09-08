Глава Роснедр рассказал, на сколько России хватит запасов нефти

Глава Роснедр Олег Казанов заявил, что запасов нефти в России достаточно при условии активной геологоразведки. В интервью ТАСС он подчеркнул, что для поддержания добычи необходимо воспроизводить запасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роснедр Олег Казанов

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Глава Роснедр Олег Казанов

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Из 31 млрд тонн запасов нефти в России, подготовленными к добыче являются лишь 19 млрд тонн, а оставшиеся 12 млрд тонн требуют дальнейшей подготовки. Олег Казанов отметил, что в процессе перевода запасов в доказанные объемы их количество обычно уменьшается. Из 19 млрд тонн доказанных запасов только 13 млрд тонн можно считать рентабельными для разработки в текущих экономических условиях.

Олег Казанов уточнил, что обеспечение запасами нефти в России составляет около 25 лет, исходя из текущей годовой добычи. Однако он подчеркнул важность непрерывной геологоразведки для поддержания уровня добычи и создания остатка запасов в 13-15 млрд тонн.