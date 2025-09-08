Облачная погода установится в Черноземье 9 сентября, от +12°C до +26°C

В понедельник, 9 сентября, в регионах Черноземья будет преимущественно облачно. Температура составит от +12°C ночью до +26°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток синоптики ожидают переменную облачность и кратковременные дожди. Ночью — +15°C, днем — +26°C.

В Воронеже ночью прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой дождь, +15°C. Днем — малооблачность, без осадков, +25°C.

В Курске ночью будет малооблачно, +14°C. Днем возможна переменная облачность, +24°C. Осадков в течение дня не ожидается.

В Липецке и Тамбове ночью прогнозируется облачная погода, +12–13°C. Днем — переменная облачность, +23–24°C. Без осадков.

В Орле будет облачно с прояснениями. Температура составит +13°C в темное время суток, в светлое — +24°C.

Кабира Гасанова