Apple оштрафовали на 3,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного на территории России контента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В суде уточнили, что Apple Distribution International Ltd назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб.

Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей наказание за неудаление информации или интернет-страницы, если обязанность их удаления установлена законом.