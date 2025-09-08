Белгородское УФАС внесло нижегородское «СТК Снаб» в «черный список» поставщиков

Белгородское управление ФАС России на два внесло нижегородское ООО «СТК Снаб» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений при поставках медицинского оборудования в городскую поликлинику Белгорода. По данным белгородского УФАС, стоимость контракта между «СТК Снаб» и больницей составляла более 4 млн руб.

Компания должна была поставить в медицинское учреждение паровой стерилизатор. В процессе монтажа оборудования выяснилось, что оно не соответствует требованиям извещения о закупке.

Поликлиника отказалось от подписания акта приема-передачи оборудования, ссылаясь на несоответствие товара условиям контракта. Поставщику предложили за 10 дней заменить товар. В ответ «СТК Снаб» направило в поликлинику письмо, в котором утверждалось, что поставленный стерилизатор полностью соответствует условиям контракта. Компания ссылалась на инструкцию по эксплуатации.

Белгородское УФАС, изучив документы, включая письмо завода-изготовителя, пришло к выводу, что нижегородская компания представила заведомо недостоверные сведения при подаче заявки на участие в закупке. Это позволило компании участвовать в торгах с оборудованием более низкого ценового сегмента. УФАС посчитал действия «СТК Снаб» существенным нарушением условий контракта и включил компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания оспорила решение УФАС в суде. Арбитражный суд признал решение антимонопольного органа законным. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд также поддержал позицию УФАС. Кассационная жалоба компании осталась без удовлетворения.

Андрей Репин