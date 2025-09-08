Урожайность свеклы в Липецкой области на 24% выше прошлогодней

Липецкие аграрии собрали более 700 тыс. т сахарной свеклы. Средняя урожайность по области — 429 ц с 1 га: на 24% выше прошлогодней. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сладкий корнеплод убирают в 14 районах и округах. Больше всего свеклы собрано в Добринском районе – 150 тыс. т. Там эта культура занимает самую обширную площадь — более 18 тыс. га. По урожайности лидирует Чаплыгинский район, где с одного гектара собирают по 549 ц.

«Наши аграрии в очередной раз подтверждают свой высокий профессионализм, демонстрируя достойные результаты. Ежегодные высокие показатели липецких земледельцев — результат большой системной работы, внедрения передовых технологий и грамотного применения механизмов государственной поддержки»,— отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Шесть действующих в области сахарных заводов переработали более 700 тыс. т свеклы нового урожая и произвели около 80 тыс. т сахара.

Юрий Голубь