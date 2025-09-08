Банки отстаивают порядок

Банки отказываются менять порядок оценки заемщиков. Вскоре они смогут получать данные только из официальных систем. Изменить модель предлагает Центробанк, пишут «Ведомости». Предполагается, что с 2026 года банки должны будут получать данные о заявителе через сервис «Цифровой профиль» из информационных систем ФНС и Социального фонда России. Сейчас на рынке действует другая схема: перед тем, как выдать клиенту кредит, банки изучают его профиль не только по пакету документов, но и по неформальным источникам.

Кредитные организации считают такой подход более достоверным, пояснил партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей: «В первую очередь ориентир идет на баллы, которые присваиваются в рамках деятельности бюро кредитных историй. Оценивается финансовое благосостояние человека, но не по доходу, а по тому, как он работает с кредитами: наличие просрочек, досрочных погашений и так далее — это база. Дальше зачастую банки просят предоставить доступ к "Госуслугам", то есть к официальным документам. Тем не менее после они требуют ввести размер дохода, который указывается непосредственно самим заемщиком.

Дальше идет оценка соцсетей — это, как правило, для крупных продуктов, хотя уже внедряется, насколько я знаю, и для потребительского кредитования, когда робот в автоматическом режиме все отслеживает. Примерно так выглядит сейчас ситуация. Центробанк хочет формализовать процесс, и у банков будет ограничен набор инструментов, которыми они смогут пользоваться».

Какие именно требования будут предъявляться к данным потенциального заемщика, пока неизвестно. Полный перечень Банк России должен опубликовать только к 1 марта 2026 года. Но банковское сообщество опасается, что клиентам придется собирать дополнительные справки, а также регистрироваться на государственных цифровых площадках. В итоге может произойти переток заемщиков к нелегальным кредиторам, а банкиры останутся ни с чем, пояснил гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов: «Главная проблема банков с этой новой инициативой заключается в том, что требования к дополнительным документам сужают воронку финансовых продуктов. То есть когда от клиента требуют все больше и больше документов, то в какой-то момент он просто не дойдет до банка, и он не сможет продать кредита, который заложен в его финансовой модели.

А модель устроена так, что мы тратим деньги на рекламу, к нам приходит тысяча клиентов, из них подходят 600, а 300 готовы взять кредит, и из них 150 в итоге берут. И получается, что в этом условном примере новый документ является преградой, и, в конце концов, кредит возьмут не 150, а 70 человек. И не потому, что у них нет официальных документов, они, может быть, у них и есть, но людям сложно собирать и заполнять документы. Каждое дополнительное действие приводит к тому, что количество клиентов, получивших финальную услугу, уменьшается.

Поэтому банки в данной инициативе видят для себя усложнение выдачи кредитов и клиентского пути, но не видят преимуществ, которые может эта инициатива дать в области качества портфеля, качеству заемщиков, и в конечном итоге в виде финансового результата».

Эксперты отмечают, что в 2025 году качество обслуживания кредитов резко ухудшилось. Суммарная задолженность физическими лицами достигла полутора триллионов рублей. Это рекордный показатель за шесть лет, сообщил Центробанк. Регулятор подчеркивает, что в основном проблемными стали кредиты рискованным заемщикам, оформленные в 2023-2024 годах. Доля таких ссуд превысила 5,5 % от розничного портфеля российских банков.

Светлана Белова