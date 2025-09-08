В Дагестане 16-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве

В Дагестане следователи предъявили обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 16-летнему жителю села Сабнова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что версия о причастности к преступлению второго лица не нашла подтверждения. Подозреваемого заключили под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину, на месте происшествия он рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«По уголовному делу назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая, а также психолого-психиатрическая экспертизы, допрошены свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения», — говорится в сообщении СУ СК.

Константин Соловьев