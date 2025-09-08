Уголовное дело о незаконном использовании денег дольщика возбудили на Бору

По факту неправомерного использования средств дольщиков (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ) в городе Бор возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строящийся дом на улице Крупской в городе Бор

Фото: Единая информсистема жилищного строительства Строящийся дом на улице Крупской в городе Бор

Фото: Единая информсистема жилищного строительства

ООО СЗ «Эстетика города» строит на пересечении улиц Октябрьской и Крупской многоквартирный дом с подземной парковкой. Разрешение на строительство компания получила в апреле 2023 года.

Прокуратура установила, что 4,8 млн руб., полученных от одного из дольщиков, в нарушение закона были переданы не путем открытия счета эскроу, а наличными, через приходные кассовые ордера.

По информации из единой информсистемы жилищного строительства, дом на улице Крупской строится с задержкой. В первой версии разрешения на строительство оно выдавалось сроком до 1 апреля 2025 года. Сейчас его продлили до конца 2026 года.

Всего в 14-этажном здании предполагается 120 квартир, распродано около половины.

Галина Шамберина