В МИД России вызвали посла Аргентины из-за обвинений в прослушке

В Министерство иностранных дел России вызван посол Аргентины Феррера Виейру. Причиной стали обвинения РФ в причастности к прослушке телефонных разговоров в президентском дворце Аргентины с целью дестабилизации политической обстановки.

Посол Аргентины в России Феррера Виейру

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва» Посол Аргентины в России Феррера Виейру

«Российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными»,— говорится в заявлении МИД России.

19 августа YouTube-канал Carnaval опубликовал аудиозапись. На ней Диего Спагнуоло (на тот момент глава агентства по делам инвалидов Аргентины) говорил о коррупции, к которой причастны Карина Милей (сестра президента страны, секретарь его канцелярии) и Эдуардо Менем (замсекретаря по институциональным вопросам). Следом Carnaval опубликовал еще несколько записей.

8 сентября правительство Аргентины подало иск в суд. В документе публикации Carnaval были названы операцией по дестабилизации политической обстановки в стране. В тексте упоминались россияне, которые якобы создали группу влияния в интересах России. Впервые об этой группе в середине июня сообщил представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни.