ЯГМУ взыскал деньги с нарушившего условия договора целевика

Красноперекопский районный суд Ярославля решил взыскать с врача 50 тыс. руб. в пользу ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России в качестве штрафа. Об этом рассказали в суде.

Летом 2020 года между областным депздравом, гражданином и Даниловской ЦРБ был заключен договор о целевом обучении по программе ординатуры по специальности «Хирургия». Приказом от июля 2022 года студент был отчислен в связи с окончанием срока обучения. При этом в Даниловскую ЦРБ выпускник работать не поехал, а устроился в ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница».

ЯГМУ требовал взыскать полную стоимость потраченных на обучение врача бюджетных средств в размере 300 тыс. руб. Однако суд решил уменьшить размер штрафа.

«Принимая во внимание, что после окончания обучения ответчик трудоустроился по полученной специальности в ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», являющееся бюджетной организацией, учитывая последствия нарушения им установленных договором обязательств, сведений о составе семьи ответчика и ее материальном положении, суд считает возможным уменьшить размер подлежащего взысканию штрафа до 50 тыс. руб.»,— сообщили в суде.

Помимо этого, ответчик должен выплатить истцу 10 тыс. руб. в качестве расходов на оплату госпошлины. Решение суда вступило в силу.

Алла Чижова