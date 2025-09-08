В Ставропольском крае пропала 13-летняя девочка

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ставропольского края сообщил о пропаже 13-летней Айшат Сулеймановой. Об этом волонтеры рассказали в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лиза Алерт Ставропольского края Фото: Лиза Алерт Ставропольского края

Девочка исчезла 7 сентября 2025 года в поселке Михайловка Советского муниципального округа.

Подросток покинула дом и до сих пор не вернулась. Волонтёры поискового отряда просят помочь в розыске.

По вопросам поиска можно обращаться к координатору Александре по телефону 89080290345. Также работает горячая линия по номеру 88007005452.

Тат Гаспарян