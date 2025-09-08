Медведев: Россия больше не станет «миндальничать» с Финляндией

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва больше не будет «миндальничать» с Хельсинки. Он предупредил финские власти о серьезных последствиях противостояния с РФ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже. Как говорится, sit saa, mit tilaa — что заказываешь, то и получаешь»,— уточнил господин Медведев в опубликованной ТАСС колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

Замглавы Совбеза отметил, что попытки Финляндии подготовить военную инфраструктуру для возможной агрессии против России могут привести к краху финской государственности.