Премия пошла в счет условного срока

Экс-советника главы Удмуртии, бывшего гендиректора АО «Республиканская строительная компания» Евгения Родичкина приговорили к условному сроку за присвоение средств в крупном и особо крупном размере (ст. 160 УК). Октябрьский райсуд Ижевска установил, что фигурант начислил самому себе необоснованные премии более чем на 1,6 млн руб. В ходе судебных заседаний Евгений Родичкин вину не признал, но ущерб возместил, что повлияло на запрашиваемое гособвинителем наказание. Будет ли сторона защиты оспаривать приговор, адвокат обвиняемого отвечать отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

48-летнего Евгения Родичкина, экс-советника главы Удмуртии и бывшего гендиректора АО «Республиканская строительная компания» (РСК, правопреемник ГУП «ТПО ЖКХ УР»), приговорили к условному сроку по делу о присвоении средств в крупном и особо крупном размере (чч. 3 и 4 ст. 160 УК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Октябрьский райсуд Ижевска установил, что с 30 апреля по 15 сентября 2021 года фигурант, являясь гендиректором ГУП «ТПО ЖКХ УР», издавал приказы о назначении себе ежемесячных премий, «которые ему не полагались». Общая сумма начислений составила 456 тыс. руб. Аналогичные действия он предпринял и в должности руководителя новообразованной РСК, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Удмуртии. С 1 сентября 2021-го по 31 января 2023 года он, считает обвинение, присвоил 1,2 млн руб., что является особо крупным размером. Противоправная деятельность фигуранта была пресечена региональным УФСБ.

Напомним, Евгения Родичкина поместили под стражу в августе 2024 года. В 2017 году он был советником главы Удмуртии по вопросам агропромышленного комплекса, после чего возглавил АУ УР «Удмуртлес». В 2020 году Евгений Родичкин стал гендиректором ГУП «ТПО ЖКХ УР». Он руководил предприятием до 2023 года. Предыдущий глава ГУП «ТПО ЖКХ УР» Иван Ястреб был признан виновным в мошенничестве, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сторона обвинения на суде представила документы, подтверждающие факт присвоения, в том числе трудовые договоры-соглашения и положения, устанавливающие правила и порядок начисления зарплаты и премий. Кроме того, в судебном заседании были допрошены работодатели и бухгалтеры с мест работы фигуранта.

В объединенной пресс-службе судов республики рассказали «Ъ-Удмуртия», что гособвинитель первоначально ходатайствовал о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, но изменил свою позицию после того, как Евгений Родичкин возместил причиненный ущерб. Тогда прокурор запросил для подсудимого условный срок (ст. 73 УК).

Евгений Родичкин на суде свою вину не признал. Сторона защиты настаивала, что начисленные самому себе премии были обоснованы, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.

Среди прочего суд учел добровольное возмещение ущерба и назначил подсудимому четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Будет ли обжалован приговор стороной защиты неизвестно. Адвокат фигуранта Сергей Татаренков от комментариев отказался.

Дмитрий Горбунов