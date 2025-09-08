В белорусской колонии умер россиянин Андрей Поднебенный

Россиянин Андрей Поднебенный умер в колонии №15 белорусского города Могилев. Там он отбывал 16-летний срок по делу об экстремизме. О смерти осужденного сообщила мать Валентина Поднебенная в соцсетях. Причину смерти она не назвала.

«Радует одно, что более никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном…»,— написала госпожа Поднебенная.

Андрею Поднебенному было 36 лет. С детства он проживал в Белоруссии, у него был вид на жительство. В ноябре 2021 года его задержали и обвинили в поджоге автомобиля начальника Управления департамента исполнения наказании, прокалывании колес 39 троллейбусов и администрировании экстремистских каналов. В июне 2022 года суд приговорил его к 15 годам колонии, а затем добавил еще один год и восемь месяцев.

Полина Мотызлевская