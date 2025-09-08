В Перми подвели итоги одной из крупнейших олимпиад по кулинарии и сервису

В Перми подведены итоги VI Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, призерами и победителями стали более 20 прикамцев. Мероприятие проходило с 4 по 6 сентября на площади перед ТРЦ «Планета». Там же была организована ярмарка продукции пермских производителей, фермеров и мастеров народных художественных промыслов. Для гостей было приготовлено 3000 порций рассольника.

Так, Андрей Меледин, работающий в пермском баре Gatsby's Bar, стал лучшим среди барменов. Кирилл Зангурашвили, представлявший ресторан Les Marshes, занял второе место среди поваров-юниоров, а Кирилл Ермаков из Пермского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова взял бронзу среди официантов. Победителями в ключевых номинациях фестиваля кулинарного мастерства «Прикамская кухня» стали кулинары Юрий Щербаков, Анатолий Иютин, Дмитрий Букреев, Сабина Аббасзаде, Игорь Бахарев. Все они являются жителями Пермского края и его столицы. В номинации «Золотой сыр Пермского края» была отмечена прикамская сыроварня «SOBKO».

В рамках Олимпиады состоялся круглый стол на тему «Организация эффективного взаимодействия между производителями, рестораторами и государственными структурами: механизмы сотрудничества и перспективы развития». На нем губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти заинтересованы развитии ресторанного бизнеса, так как оно позитивно влияет на туристическую привлекательность региона. Господин Махонин подчеркнул, что сейчас важно создать условия для устойчивого взаимодействия производителей и представителей ресторанного бизнеса. Кроме этого, рестораторы совместно с главой Прикамья обсудили возможности создания в Перми школы поваров, а также вопросы сотрудничества с местными фермерами и административную поддержку предпринимателей.

Отметим, в церемонии награждения победителей и призеров VI Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» приняли участие спортсмен и актер Андрей Свиридов, телерадиоведущий, президент Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга, основатель собственной кулинарной школы Илья Лазерсон, президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский и другие шеф-повара.