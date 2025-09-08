Кандидат от КПРФ на пост курского губернатора назвал дебаты «ложью и цинизмом»

Кандидат на пост губернатора Курской области от КПРФ Алексей Бобовников сообщил, что во время дебатов ему выключили микрофон, когда он начал критиковать бывших руководителей региона, избранных от «Единой России». По словам политика, его выступление не вошло в эфир телеканала «Россия 24».

«Вот вам, уважаемые куряне, честные и справедливые дебаты, — сказал господин Бобовников. — Ложь, подлость и цинизм». Коммунист попросил жителей региона прийти на выборы, чтобы не дать сделать из себя «безмозглое стадо».

Выборы губернатора Курской области пройдут 12, 13 и 14 сентября. Кандидатами на пост являются врио главы региона Александр Хинштейн («Единая Россия»), депутаты местной облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Предыдущие выборы губернатора Курской области прошли год назад. Победу на них одержал на тот момент врио руководителя Алексей Смирнов, набравший 65,28% голосов. Весной этого года его арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Предыдущий глава региона Роман Старовойт после отставки с поста Министра транспорта застрелился.

Сергей Толмачев