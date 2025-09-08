Татарстанец обвиняется в гибели супруги из-за удара по голове

Житель Татарстана обвиняется в гибели супруги после удара её по голове. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в Набережных Челнах 11 июня этого года 69-летний мужчинам после распития алкоголя ударил свою 70-летнюю супругу по голове. Женщина упала и потеряла сознание. Обвиняемый пошел спать, а утром увидел, что пенсионерка умерла.

Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марк Халитов