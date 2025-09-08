Дело шито золотом

Компания «Горные промыслы», которая в 2022 году получила лицензию на разработку Таракановского месторождения в Учалинском районе Башкирии, должна вернуть более 38,4 млн руб. задолженности по договору займа. В 2016 году «Горные промыслы» взяли взаймы у ООО «НГТ» 18,8 млн руб. под 12,5% годовых. Полностью вернуть деньги компания обязалась до конца 2022 года, но выплатила лишь 450 тыс. руб. В суде представитель «Горных промыслов» заявлял о притворности сделки, но доказать этого не смог. Юристы не видят перспектив для отмены решения суда в вышестоящей инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Горные промыслы», которое готовит к разработке Таракановское месторождение золота в Башкирии, должно выплатить ООО «НГТ» более 38,4 млн руб. Соответствующее решение принял арбитражный суд Башкирии. В 18,8 млн руб. оценивается основной долг, остальное — проценты за пользование чужими средствами.

Как следует из решения суда, в июле 2016 года «Горные промыслы» подписали с «НГТ» договор займа на общую сумму 18,8 млн руб. под 12,5 % годовых. По условиям документа и допсоглашениям к нему, 10 млн руб. «Горные промыслы» должны были вернуть до 31 декабря 2020 года, а оставшуюся сумму — до 31 декабря 2022 года. В феврале 2022 года ответчик, пояснил представитель «НГТ» в суде, выплатил 450 тыс. руб., а на претензию о полном погашении задолженности не отреагировал.

«Горные промыслы», указано в материалах дела, просили суд оставить иск без рассмотрения «в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования и желанием урегулировать спор в досудебном порядке». Однако суд расценил это ходатайство как «необоснованное затягивание разрешения возникшего спора»: в частности, компания не отреагировала на претензию, а назначенное по этому вопросу общее собрание участников было отменено.

ООО «НГТ», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2010 года. Уставный капитал — 10,8 тыс. руб. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Владелец — Елена Латыпова. В 2024 году убыток компании составил 22 тыс. руб.

ООО «Горные промыслы» зарегистрировано в Уфе в марте 2015 года. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Совладельцы — Альберт Латыпов и Вадим Тажетдинов. По данным портала «Золото и технологии», в 2016 году компания получила поисковую лицензию на Таракановское месторождение, а в 2022 году — лицензию на его разработку. Запасы месторождения оценивались — до 10 тонн рудного золота, сообщал в 2024 году директор «Горных промыслов» Роман Овчинников. В открытых источниках нет более поздней информации о деятельности компании. По итогам 2024 года при выручке 22,2 млн руб. убыток «Горных промыслов» составил 22,2 млн руб.

По существу спора «Горные промыслы» в своем отзыве отметили, что договор займа «является ничтожной сделкой в связи с притворностью». По мнению компании, документом «прикрывалось корпоративное финансирование ООО "Горные промыслы"».

Альберт Латыпов и Вадим Тажетдинов участвовали в судебном процессе в качестве третьих лиц.

Господин Латыпов просил суд удовлетворить иск.

Вадим Тажетдинов с требованиями истца не согласился. Он пояснил, что спорные средства были внесены «НГТ» в виде «вклада в имущество без увеличения уставного капитала общества» и «в отсутствие заявления истца о приеме в состав участников ответчика». «НГТ», добавил он, аффилировано с Альбертом Латыповым.

Удовлетворяя заявление, суд указал на акты сверок взаимных расчетов, которые компании подписывали в 2016–2024 годах. Аффилированность Альберта Латыпова с «НГТ» не была доказана, добавил он. «Заемные правоотношения между сторонами являются реальными, спорный заём имел экономическую целесообразность как для должника, так и для кредитора. В отсутствие недобросовестного поведения, злоупотребления правом со стороны истца аффилированность сама по себе не свидетельствует о наличии у сделки признаков недействительности»,— отмечено в решении.

Параллельно в арбитражном суде Башкирии рассматривается иск Альберта Латыпова о признании недействительным договора дарения 50% в уставном капитале «Горных промыслов» между директором компании Романом Овчинниковым и Вадимом Тажетдиновым. Ближайшее заседание назначено на 25 сентября.

Найти номера телефонов Альберта Латыпова и Вадима Тажетдинова не удалось.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Акцепт» Андрей Крючков отмечает, что «в данном случае сложно не согласиться с выводами суда». «Должник не представил в суде доказательств надлежащего исполнения своих обязательств. Более того, насколько это следует из решения, он не отрицал факта, что нарушение порядка погашения задолженности было им допущено. Так что иного решения в таких обстоятельствах ожидать было бы сложно»,— полагает эксперт.

Булат Баширов