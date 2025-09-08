Жители Воронежской области задолжали фонду капремонта 141,2 млн рублей

За восемь месяцев 2025 года Фонд капремонта Воронежской области (ФКР) подал в суд 5,9 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности с жителей региона на общую сумму 141,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В частности, основной объем долга приходится на физических лиц — 100,4 млн руб., по которым подано 5,8 тыс. заявлений. С юридических лиц организация требует взыскать 40,8 млн руб. в рамках 83 исков.

В ФКР уточнили, что задолженность по взносам, не превышающая 500 тыс. руб., взыскивается мировыми судьями в упрощенном порядке — без вызова сторон.

За прошлый год общая сумма долга физических и юридических лиц по капремонту составила 251,2 млн руб.

Кабира Гасанова