Нижегородец за два раза отдал мошенникам более 2,5 млн рублей
В Нижнем Новгороде 50-летний местный житель двумя платежами отдал телефонным мошенникам более 2,5 млн руб. Аферисты под видом представителей силовых ведомств убедили потерпевшего в том, что через его счет деньги отправляются в недружественную страну.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Мошенники предложили нижегородцу «задекларировать» имеющиеся у него сбережения. Он согласился и один раз отдал прибывшему курьеру 1,9 млн руб., второй раз — 690 тыс. руб.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело ( ч. 4 ст.159 УК РФ) Мошенникам в случае поимки может грозить до 10 лет лишения свободы.