В Дагестане суд предъявил местному жителю обвинение в криптомошенничестве

Тарумовский районный суд Дагестана избрал меру пресечения уроженцу Карабудахкентского района, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33, п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно материалу дела, обвиняемый вступил в организованную группу, состоящую из трех действующих сотрудников полиции Москвы и двух других лиц. С февраля по март 2025 года члены группировки, представлявшиеся сотрудниками органов, завладели имуществом двух москвичей за решение существующих проблем. Фигуранты вынудили потерпевших перевести цифровой доллар с криптокошельков, общая сумма которой составила более 3,8 млн руб.

Суд избрал фигуранту меру пресечения на один месяц и 10 суток, то есть до 14 октября 2025 года.

Константин Соловьев