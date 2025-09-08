AI Journey на ВЭФ-2025

Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего. Он стал инструментом настоящего, который трансформирует самые разные сферы. На сессии AI Journey, которая состоялась в ходе X Восточного экономического форума, эксперты сфокусировались на новом этапе развития AI — переходе к рассуждающим, самообучающимся моделям, способным к решению широкого круга задач.

Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных —руководитель управления базовых моделей Kandinsky Сбербанка, рассказал о том, чего достиг GenAI на данный момент. Он описал эволюцию искусственного интеллекта от истоков до последних прорывов в создании текстов, изображений, видео, звука. Спикер уделил особое внимание развитию фундаментальных моделей Сбера GigaChat и Kandinsky и отметил их потенциал для автоматизации интеллектуального труда. Его выступление затронуло и вопрос о том, какова роль человека в новой реальности, где AI стремительными темпами трансформирует все сферы жизни.

Валентин Хрульков, руководитель группы «Генеративное проектирование» лаборатории FusionBrain Института AIRI, показал, как генеративные технологии проникают в неожиданные сферы, например, в проектирование и строительство. Хрульков привел примеры использования агентных систем для работы в строительной отрасли. Он рассказал о создании дискретных диффузионных моделей, которые синтезируют оптимальные планировочные решения, что раньше было прерогативой человека.

Андрей Даудрих, директор департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ представил данные последних опросов об отношении россиян к искусственному интеллекту. Так, AI активно интегрируется в повседневную жизнь: сегодня технологии искусственного интеллекта используют уже 63% россиян, в основном через голосовых помощников и нейросети. Большинство (54%) воспринимает AI как помощника.

Петр Анохин, ведущий научный сотрудник Института AIRI, старший научный сотрудник исследовательского центра искусственного интеллекта МГУ, погрузил аудиторию в самую футуристическую тему. Он посвятил свой доклад самосовершенствующимся системам и способности AI совершать научные открытия. Эксперт подчеркнул, что эти вопросы уже перешли из области фантастики в плоскость реальных исследований, обозначил наиболее значимые работы и сформулировал ключевые вызовы, которые предстоит преодолеть.