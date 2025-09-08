АвтоВАЗ отзывает почти 23 тыс. внедорожников Lada Niva

АвтоВАЗ объявил об отзыве 23 тыс. внедорожников семейства «Нива» в России. Причиной стала необходимость установки блока управления системой вызова экстренных служб (СВЭОС), сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Под отзыв попали 14 тыс. автомобилей Niva Travel, проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023 года, и 8 912 единиц Niva Legend, реализованных с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года. Перечень VIN-кодов доступен на сайте Росстандарта.

Для Niva Travel планируется установка только блока СВЭОС, а для классических моделей «Нива» добавят также блок управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). Эти автомобили выпускались без необходимого оборудования из-за дефицита компонентов. Все работы будут бесплатными для владельцев.

На АвтоВАЗе отметили, что призывают владельцев указанных автомобилей Lada обратиться в ближайшие сервисные центры для бесплатной установки блока управления СВЭОС и СНПБ.

Андрей Сазонов