Т-Банк тестирует бесконтактную оплату по iPhone

Т-Банк приступил к тестированию технологии бесконтактной оплаты с помощью сервиса T-Pay для пользователей iPhone. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба кредитной организации. Сроки массового запуска услуги пока не раскрываются.

В августе Сбербанк запустил бесконтактную оплату на iPhone через технологию Bluetooth Low Energy. Услуга получила название «Вжух». При этом приложение с этой функцией было доступно лишь в отделениях банка и уже удалено из App Store.