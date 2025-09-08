Выручка «Росатома» за 2024 год составила 3 трлн 88 млрд рублей

Выручка госкорпорации «Росатом» в открытой части в 2024 году составила 3 трлн 88 млрд руб. Это на 20,1% больше, чем в 2023 году, следует из годового отчета организации.

Рост выручки в «Росатоме» связывают с реализацией проектов по сооружению АЭС, ураносодержащей продукции, проектов по сооружению АЭС, услуг по обогащению и работой в других направлениях.

EBITDA компании — 732,4 млрд руб., рост за год составил 20,8%. Зарубежная выручка в 2024 году составила $17 млрд 983 млн. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил $128,8 млрд. На 26% за год выросли затраты «Росатома» на охрану окружающей среды — до 36,44 млрд руб.