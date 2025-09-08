Станислав Кузнецов: мессенджер Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал национальный мессенджер Max одним из «наиболее безопасных способов общения в России». Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Защиту обеспечивают передовые IT-компании, в том числе Сбер. Совместно с VK мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей. Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками этот ресурс на порядок эффективнее благодаря локализации. Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Уже есть случаи задержания»,— сказал господин Кузнецов.

Он добавил, что мошенники предпочитают избегать общения в Max. «Мы видим это как тренд. Интеграция технологий, быстрая реакция на инциденты в режиме 24/7, и оперативное содействие полиции в поимке преступников — это на сегодня самый эффективный комплекс мер»,— сказал господин Кузнецов. Он напомнил о важности не передавать третьим лицам логины и пароли от своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой мошенников.