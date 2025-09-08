Пляжи Ялты закрыты из-за усиления шторма

В Ялте и прибрежных поселках Ялтинского региона введен запрет на купание из-за сильного шторма, сообщили в администрации города. Волнение моря достигло 4 баллов по шкале Бофорта и продолжает расти.

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила в Telegram-канале, что купание и выход на гидротехнические сооружения, такие как пирсы и волнорезы, строго запрещены. На пляжах рекомендовано поднять красные флаги, предупреждающие о запрете купания, а также не допускать посетителей к урезу воды. Особое внимание уделяется безопасности детей.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, в понедельник ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. За последние три дня при купании в штормовом море погибли пять человек. Пострадали еще три человека.