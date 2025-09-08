Китай впускает панда-бонды

Китай намерен открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний. По данным источников Financial Times, представители финансовых регуляторов страны сообщили бизнесменам из России, что они поддержат планы их компаний по продаже панда-бондов — так называются долговые бумаги, которыми зарубежные предприниматели торгуют на китайской бирже. Как сообщает издание, «Росатом» и его дочерние подразделения станут первыми в России, кто выпустит юаневые облигации на рынке КНР спустя долгое время. Эту информацию подтвердили “Ъ FM” в пресс-службе госкомпании, но каких-то конкретных деталей приводить не стали.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Последний раз российские панда-бонды торговались в 2017-м, тогда «Русал» выпустил облигации на 1,5 млрд юаней. На решение мог повлиять тренд на укрепление экономических связей между Пекином и Москвой, говорит управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский: «Китай имеет внутренние договоренности с крупными компаниями, которые не находятся под санкциями.

И, соответственно, они через листинги могли бы получать капитал, приобрести который другими способами сейчас крайне сложно, если не невозможно, поскольку рынки капитала из-за санкций везде закрыты. То есть это дает возможность для России получать деньги для поддержки экономики, а для Китая обозначить свой интерес в компаниях, чьи юань-деноминированные облигации КНР согласилась бы размещать на своей бирже. Не перевешивают ли санкционные риски выгоду от сотрудничества Китая с российскими компаниями? Я не вижу, какие риски у КНР, если это юань-деноминированные облигации. Российские компании уже принимали участие, например, "Русал" залистингован на Гонконгской бирже, то есть я бы не назвал это какой-то финансовой инновацией и чем-то из ряда вон выходящим.

Поскольку юань не находится в плоскости мониторинга Федерального резерва, то это дело Китая, кого допускать, с кем заключать договора».

5 сентября «Газпром» получил кредитный рейтинг «А» от китайского агентства CSCI. Это одно из необходимых условий для выхода на внутренний рынок облигаций КНР, рассказал “Ъ FM” начальник аналитического отдела компании Iva Partners Дмитрий Александров: «Не одна крупная российская компания уже успела получить рейтинги, причем на высоком уровне. Ставки могут быть выше, чем они в России, хотя это спорный момент, он зависит от очень многих факторов.

В 2022 году, когда был большой объем юаней и компании размещались по ставкам, которые, конечно, не получили бы на китайском рынке, но тогда у нас было гораздо больше юаней. И в целом ситуация была гораздо более непонятна. Все эти компоненты сместились в сторону того, чтобы выходить за финансированием на китайский рынок, особенно если это компании, которые так или иначе работают с крупными контрагентами из КНР».

Скорее всего, китайские банки будут работать только с теми российскими компаниями, которые не попали под международные санкции, рассуждает руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий: «Наверняка несколько крупнейших государственных китайских банков будут внимательно проверять заемщиков по выпускаемым облигациям задолго до того, как бумаги будут допущены к торгам. И если они будут приняты, то санкционной составляющей уже не будет. В противном случае они рискуют оказаться под ограничениями, если начнут обеспечивать продажу ценных бумаг, должником по которым будет санкционное лицо».

По данным Financial Times, в июле более 40 российских бизнесменов и китайских финансовых экспертов провели встречу в Пекине. По словам собеседников издания, они обсуждали, как повысить кредитоспособность российских компаний с целью привлечения капитала в Китае.

Никита Путятин