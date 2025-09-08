Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров: западный бизнес в России не будет прежним

Россия готова возобновить разорванные с Западом отношения. При этом бизнеса, как в прошлом, уже быть не может, убежден министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы»,— заявил господин Лавров во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

При этом, добавил глава МИДа, Россия будет выстраивать отношения с европейскими партнерами сообразно тем рискам, которые заложены в различных сферах сотрудничества. Среди них Сергей Лавров назвал вероятность технологической зависимости.

