Бастрыкин хочет знать, почему под Ярославлем школьный автобус ездит по ямам

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о плохом состоянии дороги в Ярославском округе, по которой пролегает маршрут школьного автобуса. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Народный фронт Фото: Народный фронт

Ранее областное отделение «Народного фронта» сообщило, что на дороге от СНТ «Сабельницы» до поселка Ивняки много ям, частично разрушено покрытие. По этой дороге школьный автобус возит детей не только из «Сабельниц», но и из деревень до Никульского.

«Асфальт разбит настолько, что тряска может взбодрить лучше контрольной по математике. Несмотря на постоянные обращения в органы власти, даже ямочного ремонта, как утверждает заявительница, не было года три»,— говорилось в сообщении НФ, основанном на жалобе жительницы СНТ.

Теперь процессуальную проверку организует ярославский СК. Ее результаты доложат господину Бастрыкину.

Алла Чижова