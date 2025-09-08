Погрузка на железной дороге в Ярославской области выросла на 4,1% в августе

В августе 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Ярославской области составила более 1 млн тонн, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В августе погружено:

нефти и нефтепродуктов — 941,2 тыс. тонн (+5,7% к августу 2024 года);

химикатов и соды — 23,2 тыс. тонн (+6,7%);

лесных грузов — 17,9 тыс. тонн (-10,1%);

лома черных металлов — 13,9 тыс. тонн (-19,1%);

строительных грузов — 12,1 тыс. тонн (+6,3%).

В январе-августе 2025 года в Ярославской области на железной дороге погружено около 7,4 млн тонн различных грузов, снижение к январю-августу 2024 года составило 0,2%.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»