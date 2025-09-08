Чеченский омбудсмен рассказал об обращениях матерей бойцов ВСУ к Кадырову

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал об обращениях матерей украинских военнослужащих в адрес главы республики Рамзана Кадырова. По словам омбудсмена, женщины «часто выражают недоверие к властям своей страны» и просят господина Кадырова найти их сыновей.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

Ролик с заявлением господина Солтаева на чеченском языке опубликовал ЧГТРК «Грозный», он же косвенно процитировал заявление омбудсмена.

Как говорится в материале канала, господин Солтаев отметил, что «люди хорошо знают: ни одно обращение, адресованное Главе Чеченской Республики, не останется без внимания и обязательно получит отклик».

Полина Мотызлевская