Доллары снимают со счетов

Россияне стали активнее закупаться наличной валютой. За полгода объем таких сбережений вырос почти на $1,5 млрд и достиг $93,5 млрд, следует из данных Центробанка. Больший прирост наблюдался только в первой половине 2022-го.

На поведение инвесторов повлиял крепкий рубль, но рынок в скором времени ждет его девальвации, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Сейчас на вкладах держать доллары бессмысленно. Если нужно диверсифицировать свой валютный портфель, иметь другие валюты, в том числе доллар, по сути, стоит либо держать их в наличности, либо искать варианты в иностранных банках, но там, как правило, такие процентные ставки, что это не особо имеет смысл. Возможно, это некоторый сезонный фактор, связанный с поездками: не всегда и не у всех есть иностранные карты.

Есть ожидания, что курс доллара будет расти, все больше прогнозов, что будет именно такая динамика, соответственно, на этом фоне возник какой-то спрос. Долларовые депозиты останутся фактически с нулевой доходностью.

Есть высокая вероятность, что осенью будет мягкая девальвация рубля, и доллар будет расти. К этому есть все предпосылки. Предполагаю, что в абсолютном выражении долларовая наличность будет расти и дальше».

Сбережения в наличной валюте скорее подойдут на краткосрочную перспективу, считает директор по анализу финансовых рынков управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Это в первую очередь вопрос диверсификации — должно быть, в чем сберегать. У нас по-прежнему остаются все инструменты: замещающие и квазивалютные облигации, но доходности там достаточно низкие. Если выбирать между наличностью и квазивалютными инструментами, получается, что есть дополнительный выигрыш от того, чтобы брать на себя меньше рублевых и российских эмитентов, чем, например, в конце прошлого года.

Что касается отдаленной перспективы, я бы по этому поводу сильно задумался. Иностранная валюта, какая бы она ни была, все равно постепенно теряет покупательную способность. На длинном горизонте покупательная способность наличной валюты теряется на 2-4% в год. В отдельные годы инфляция в США достигала 9%, поэтому такой формат обусловлен примерно тем же, что и покупка золота. По большому счету золото — это тоже способ сохранения покупательной способности. Есть периоды, когда оно растет в цене, а есть, когда падает. В принципе, на длинном горизонте золото дает такую же доходность, как и валюта с очень низкой инфляцией».

В целом россияне продолжают держать деньги на рублевых счетах, отмечал Центробанк по итогам первой половины 2025 года. С начала года объем депозитов и средств на счетах в нацвалюте вырос на 4 трлн руб.

