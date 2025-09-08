Нижегородские тепличные хозяйства получат субсидии на покупку энергоносителей

Три нижегородских тепличных хозяйства получат в 2025 году из областного бюджета в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей. Об этом говорится в указе губернатора, опубликованном на портале правовой информации. Всего в бюджете на эти цели предусмотрено 63,8 млн руб.

Среди получателей субсидии — ООО «Тепличный комбинат Нижегородский», ООО «Агрокомплекс Доскино» и ОАО «Агрокомбина Горьковский».

Получателей субсидий определили по итогам конкурса среди проектов развития тепличных предприятий. Объем субсидий для каждого из предприятий будет определен позже.

Андрей Репин