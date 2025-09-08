«Известия»: бюджет может недополучить 1 трлн рублей с налога на прибыль

Российский бюджет может недополучить порядка 1 трлн рублей с налога на прибыль в 2025 году, пишут «Известия». По информации издания, в финплане на текущий год заложена сумма в 4,2 трлн руб., к концу августа удалось собрать 2,3 трлн руб.

В публикации отмечается со ссылкой на данные портала «Электронный бюджет» Минфина, что доходы казны от налога на прибыль выросли на 77% в январе — августе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако риск недополучить налоги сохраняется из-за высокой ключевой ставки, которая приводит к удорожанию обслуживания кредитов для бизнеса, отметили опрошенные эксперты. Также на результат могут повлиять ухудшение внешнеэкономической обстановки и удешевление энергоресурсов.

В пресс-службе Минфина заявили «Известиям», что пока рано делать прогнозы на год. Ведомство заверило, что тщательно отслеживает поступления в бюджеты и формирует окончательную оценку.