Лула да Силва: конфликт на Украине нужно решить с учетом требований всех сторон

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что при урегулировании конфликта на Украине необходимо учиывать требования всех сторон в сфере безопасности. По его словам, серьезным шагом к решению этого вопроса стал российско-американский саммит на Аляске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters

«Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции.— ''Ъ'') урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон»,— сказал Лула да Силва на внеочередном онлайн-саммите БРИКС с участием президента РФ Владимира Путина.

Бразильский лидер также отметил, что группа «Друзей мира», основанная Бразилией и КНР, может внести вклад в урегулировании на Украине путем дипломатии. Лидер КНР Си Цзиньпин, участвующий в саммите, согласился с ним. «Президент Лула говорил об украинском кризисе и конфликте в секторе Газа. Я согласен с позицией Бразилии, уверен, что мы все едины в этих вопросах»,— отметил господин Си.

«Друзья мира» — платформа, созданная КНР, Бразилией и другими странами Глобального Юга. Ее цель — мирное урегулирование российско-украинского конфликта путем «конструктивного диалога». Китай и Бразилия, в частности, призывали провести международную конференцию на условиях, которые будут признаны Россией и Украиной.

Лусине Баласян