В России создали нейросеть для отслеживания опасных действий на производстве

Исследователи Университета ИТМО разработали алгоритм под названием ActionFormer, который автоматически отслеживает опасные действия сотрудников на производственных объектах с точностью 80%. Эта нейросеть способна одновременно распознавать до десяти событий, включая курение или прием пищи на рабочем месте, разговоры по телефону, несанкционированное перемещение оборудования, проникновение в запрещенные зоны, сообщает ТАСС.

В отличие от существующих решений, ориентированных на распознавание лишь объектов, новая модель анализирует именно действия людей, указывает агентство. Технология основана на двух взаимодополняющих модулях: первый — фиксирует скелетные точки на изображениях работников, второй — классифицирует их действия и определяет месторасположение на предприятии. Информация о нарушениях сразу передается оператору или в базу данных для оперативного реагирования. При этом ActionFormer требует меньше вычислительных ресурсов — 3,7 млн параметров, что снижает нагрузку по сравнению с зарубежными аналогами.

Пилотное внедрение алгоритма на крупном производственном предприятии в Пермском крае позволило в три раза сократить количество физических проверок соблюдения техники безопасности и помочь избежать серьезных ошибок, отмечает ТАСС. Разработчики планируют расширить функционал системы и адаптировать ее для носимых камер, например, для использования в шахтах. Кроме того, готовится версия для охраны придомовых территорий жилых комплексов, способная фиксировать вандализм и нарушение общественного порядка. Выход этой версии намечен на октябрь 2025 года.