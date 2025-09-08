В Коми-Пермяцком округе открылась гостиница в стиле XIX века

В поселке Пожва после тестового режима начал работу одноименный отель Pozhva. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Основателем и инвестором гостиницы является местный предприниматель Тихон Корякин. Отель располагается в отреставрированном здании.

Интерьеры номеров выдержаны в стиле XIX века. Стоимость проживания варьируется от 1,2 тыс. до 5,4 тыс. руб. в сутки с завтраком. Кроме размещения гостям предлагаются экскурсионные услуги по местным достопримечательностям, а также тематические мероприятия и велопрогулки. «Это место должно стать частью культурной инфраструктуры» — указано на странице гостиницы в соцсетях. В планах господина Корякина создать в отеле спа-зону, а также организовать дополнительные экскурсии, посвященные истории округа.

Согласно официальному сайту, гостиницей управляет ИП Константин Корякин. По данным Rusprofile, предприниматель был зарегистрирован в октябре 2024 года. Ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

