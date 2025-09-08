В Пермь прибыла очередная партия новых автобусов

В Пермь прибыли восемь новых автобусов большого класса — первая партия из 24 машин, предназначенных для МУП «Пермгорэлектротранс». С 1 автобусы начнут работу на маршруте №45 — «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Эта поставка — часть большой заявки Пермского края на 238 автобусов, — отметил Дмитрий Махонин. — Рад сообщить, что она одобрена в полном объеме. Новую технику в лизинг со скидкой смогут приобрести перевозчики Перми, Березников и Чайковского. Рассчитываем, что основные поставки завершатся до конца года». По словам главы Прикамья, за пять лет автопарк пермских перевозчиков обновился полностью — на линиях работают более новых 700 автобусов, 68 трамваев и 16 электробусов. Еще 450 новых машин обслуживают межмуниципальные маршруты.

«Благодаря этому мы досрочно выполнили пятилетний план, установленный федеральным центром: на конец 2024 года в регионе 87,9% автобусов имеют нормативный срок эксплуатации, при том что целевой показатель на 2030 год — 85%. Ставим себе более амбициозную цель — к 2030 году довести до 100% долю транспорта в крае в пределах нормативного срока эксплуатации. Важный шаг — развитие муниципальных автотранспортных предприятий. Сегодня такие успешно работают в Чусовом, Березниках, Кунгуре, Верещагино и Октябрьском округе. Вижу, что и другие территории делают шаги в этом направлении — Бардымский, Соликамский, Чайковский и Кудымкарский округа», — написал глава Прикамья.

Дмитрий Махонин также сообщил, что Пермский край будет участвовать в новой федеральной программе развития и модернизации общественного транспорта. Это позволит получить еще 246 новых автобусов для работы в муниципалитетах.