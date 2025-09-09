Строительная группа «Дипломат» выступила партнером «Пермского марафона»

Застройщик – Группа «Дипломат» стала партнером одного из самых масштабных спортивных мероприятий региона «Пермский марафон», который состоялся в Перми в минувшие выходные.

«Пермский марафон» прошел в городе уже в восьмой раз. В этом году участниками беговых соревнований стали более 17 тыс. человек из пяти стран, 64 регионов и более 480 городов России.

Застройщик Группа «Дипломат» – новый бренд, в прошлом – девелопер «ПЗСП-Групп».

За их плечами знаковые объекты Перми, и они продолжают менять облик города. В портфеле команды Группы «Дипломат» часть объектов, которые ранее развивал «ПЗСП-Групп». Это такие узнаваемые проекты, как ЖК «Красное Яблоко», ЖК «Самолет», ЖК «Мандарин», ЖК «Вельвет», ЖК «Дипломат». Сейчас в строительстве находится проект «Дом Учителя» на пр. Парковом, 24, – современный дом комфорт-класса семейного формата. В ближайших планах – начало строительства клубного дома на ул. Достоевского, 16, а также жилой комплекс на ул. Уинской, 55.

7 сентября корпоративная команда группы «Дипломат» также приняла участие в забеге «Пермского марафона». «Для нас важно быть частью жизни города и поддерживать проекты, которые объединяют людей. Мы верим, что марафон и строительство во многом схожи: везде важна надежность, упорство и движение вперед», – подчеркнул руководитель группы «Дипломат» Владимир Яцук. От лица компании он поздравил и вручил награды победителям соревнований на дистанции 21 км.

Отдел продаж группы «Дипломат»:

г. Пермь, ул. Екатерининская, 177а,

Мобильный офис продаж на стройке:

пр. Парковый, 24

+7 (342) 292-23-99

ООО «СЗ «Дом Учителя»