Ешь пермское

Власти Пермского края хотят наладить взаимодействие между фермерами, рестораторами и госструктурами. На Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда», проходящей в Перми, губернатор Дмитрий Махонин и рестораторы обсудили механизмы сотрудничества и перспективы развития отрасли общепита и производства продуктов. Игроки ресторанного рынка предложили в постоянном формате выезжать на конкретные производства и знакомиться с местной продукцией для последующего закупа, а также дали советы о том, в каких продуктах заинтересованы пермские заведения. Кроме того, рестораторы отметили важность продвижения бренда локальных производителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Представители сферы пермского общепита и властей во время Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» собрались обсудить, как наладить взаимодействие между производителями продуктов, рестораторами и госструктурами. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что для властей региона очень важна тема гастрономии и ресторанного бизнеса. «Хочется, чтобы те, кто занимается ресторанным бизнесом и производством продуктов питания, стали ближе друг другу. Тут есть много проблем — от привычек закупать продукцию в определенном месте до ценовой политики. Надо понять, как нам сблизить позиции»,— высказался глава Прикамья.

Модератор мероприятия, ресторатор Олег Ощепков предложил сделать постоянными выезды рестораторов к фермерам для ознакомления с продукцией и налаживания контактов. Во время таких встреч игроки ресторанного рынка смогут делать производителям «консолидированный наказ» о наиболее востребованных продуктах. Так, недавно группа игроков местного рынка общепита выехала в агрофирму «Труд» в селе Троельга. По результатам встречи рестораторы заключили с предприятием несколько контрактов на поставку продуктов.

Гендиректор агрофирмы «Труд» Владимир Юшков позитивно оценил налаживание диалога между рестораторами и производителями продукции. Господин Юшков сообщил, что после недавней встречи агрофирма заключила с участниками рынка общепита шесть договоров на поставку молочной и мясной продукции: это сыры, полуфабрикаты, готовые изделия и прочее. Бизнесмен высказал предложение о том, чтобы в торговых сетях и ресторанах Прикамья посетителям предлагали сначала ту еду и напитки, которые произведены в регионе или в приближенных к нему территориях.

Пермский ресторатор, представитель ассоциации «Гостеприимство и сервис» Николай Канищев (развивает бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная») подчеркнул, что его заведения закупают много продуктов у региональных фермеров. К тому же в последнее время гости ресторанов все чаще выбирают российское вино, но иногда заведениям все же приходится бороться с предвзятым отношением посетителей к местным продуктам. Кроме того, зачастую гости хотят изысканные блюда. «Для фермеров есть просьба, чтобы они больше работали с направлением более выдержанных продуктов, изысков»,— выразил пожелание Николай Канищев.

По словам Олега Ощепкова, вместе с краевыми минагро и минпромом планируется разработать стандарты презентации для производителей продуктов. Предприятия агросектора, желающие поставлять продукцию для пермских заведений общепита, будут создавать такие презентации и представлять их рестораторам.

Ресторатор Александр Ежов («Ресторан Александра Ежова») сказал, что тоже работает с пермскими фермерами. Но при взаимодействии с ними часто возникают проблемы в оформлении документов, в частности через автоматизированную информационную систему «Меркурий». Ресторатор попросил содействия в решении этого вопроса. Президент федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров предложил обращаться в федерацию с такими проблемами и добавил, что у объединения ожидается рабочая встреча, на которой поднимут вопрос, связанный в том числе с проведением через систему «Меркурий» закупок мяса диких животных. Дмитрий Махонин заверил, что краевые власти тоже постараются помочь фермерам с оформлением и регистрацией продукции через «Меркурий».

Основатель доставки роллов и пиццы «Доставка Kaifa» Денис Селезнев обратил внимание, что зачастую фермерам не хватает узнаваемости их продукции. При этом бренд сегодня очень важен в продвижении и продажах. Предприниматель предложил создать «креативную единицу» или государственное агентство, куда могли бы обращаться фермеры для продвижения продукции и создания узнаваемого бренда.

Губернатор Дмитрий Махонин и президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов напомнили о действующем проекте «Покупай пермское», предназначенном для продажи в магазинах местных продуктов, а также об одноименных отделах по продаже фермерских продуктов. Олег Ощепков, являющийся научным руководителем образовательной программы Высшей школы экономики в Перми «Менеджмент в креативных индустриях», предложил, чтобы студенты профильных отделений ВШЭ в качестве практики занялись брендингом и маркетинговой поддержкой фермерских хозяйств региона. Эту инициативу господин Ощепков предложил краевому минагро.

По мнению Дмитрия Махонина, у местных рестораторов и фермеров есть «огромный нераскрытый потенциал для взаимодействия» — это ниши, в которых производители могут продавать свою продукцию. Глава региона также увязал ресторанный рынок с развитием туризма в Пермском крае и подчеркнул, что бизнесу необходимо открывать точки общепита и налаживать качество услуг этих заведений в местах туристических достопримечательностей Пермского края. «Без еды никакого туризма не будет»,— уверен Дмитрий Махонин.

Евгения Ахмедова