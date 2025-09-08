Грузинская модель Гварлиани вошла в список самых высокооплачиваемых моделей мира

Двадцатидвухлетняя уроженка грузинского высокогорного региона Сванети Матильда Гварлиани названа одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира высокой моды. Об этом сообщает грузинский ресурс Ambebi.ge со ссылкой на «Money List» глобального ресурса Models.com.

Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images Грузинская модель Матильда Гварлиани

Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images

Матильда Гварлиани — первая грузинка и первый гражданин Грузии, оказавшаяся в этом престижном списке.

По сведениям Models.com, получающей сведения от самых известных модельных агентств и домов моды, доход Матильды Гварлиани — один из самых высоких в индустрии моды на сегодняшний день.

Гварлиани сотрудничает с такими известными агентствами как Next New York, Next Paris, Next London, Next Milan, Iconic Management (Берлин). Она принимает участие в дефиле Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Calvin Klein и H&M. Ее фото публиковалось на обложке журналов Vogue Korea, Vogue Mexico, Vogue Netherlands и D Repubblica.

Карьеру модели молодая грузинка начала во Флоренции, когда ей было неполных 15 лет. Тогда же Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.

В 2019 году она участвовала в показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Тогда на нее и обратили внимание самые влиятельные агентства. Она была первой грузинской моделью, которая прошлась по показу Victoria's Secret Fashion Show, а также первой грузинской моделью, которая появилась на обложке Vogue.

Георгий Двали, Тбилиси