ОЭЗ подает посуду

Компания «Новые технологии» построит на площадке томской ОЭЗ завод по производству изделий из фарфора и керамики. На предприятии планируют выпускать малосерийные и серийные образцы бытовой посуды, а также изделий для HoReCa. Инвестиции в проект составят 527 млн руб. Востребованность продукции обеспечат заказы крупнейших торговых сетей и ритейлеров, соглашения с которыми инвестором достигнуты. По оценке экспертов, потребность отечественного рынка в качественной посуде сейчас обеспечена полностью. Жесткая конкуренция на рынке станет вызовом для нового проекта, считают они.

Планируемый компанией «Новые технологии» завод в Томске наряду с серийными образцами из фарфора будет выпускать и штучные изделия

Администрация особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» начала оформление земельного участка, предназначенного под строительство завода по производству фарфоровой и керамической посуды. Инвестпроект стоимостью 527 млн руб. будет реализован компанией ООО «Новые технологии».

ООО «Новые Технологии» зарегистрировано в Томске в марте 2025 года и занимается производством керамических изоляторов и изолирующей арматуры. Генеральным директором и единственным владельцем является Рустам Абдуманапов. Уставной капитал общества составляет 10 тыс. руб.

В ОЭЗ «Ъ-Сибирь» сообщили, что инвестор занимается согласованием земельной документации. Проект предусматривает создание нескольких линий по выпуску фарфоровой и керамической посуды, а также предметов интерьера. Предприятие будет выпускать малосерийные и серийные образцы элитной и массовой продукции. Площадь производственного комплекса составит 9,3 тыс. кв. м.

Строительство завода начнется до конца 2025 года, срок реализации — до 2034 года. Как уточнил «Ъ-Сибирь» владелец компании Рустам Абдуманапов, будет построено несколько цехов, в том числе помещение для декорирования, в котором продукция будет расписываться вручную. На предприятии будет создано около 100 рабочих мест.

По словам владельца компании, в настоящее время достигнуты соглашения с крупнейшими оптовиками и ритейлерами посуды по поставкам фарфоровой и керамической продукции.

«Нашей командой построен аналогичный завод в Бишкеке (Кыргызская Республика). Он производит фарфоровую посуду и поставляет ее на рынки России и Китая»,— уточнил господин Абдуманапов.

По проекту срок окупаемости инвестиций составит 4-5 лет.

«Нам представлены очень хорошие условия со стороны ОЭЗ, в том числе по налогообложению, подключению к коммуникациям, аренде земли, административной помощи. В перспективе планируется расширение линий производства — предполагается выпускать санфаянс и электротехническую керамическую продукцию, в том числе изоляторы. На первоначальном этапе инвестиции в комплекс составят около 1 млрд руб.»,— прокомментировал Рустам Абдуманапов.

Российский рынок фарфоровой и керамической посуды является высокоперенасыщенным как со стороны внутренних традиционных производителей, так и со стороны импорта из Китая и других азиатских стран, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Незначительную роль играют поставщики из стран СНГ и совсем небольшая доля рынка сохранилась за поставщиками из стран ЕС, ориентированных на премиум-сегмент.

В числе лидеров среди российских производителей эксперт называет Дулевский, Императорский, Башкирский, Гжельский, Андреапольский и Речицкий фарфоровые заводы. Некоторые из них ориентированы не только на массовый сегмент, но и на премиум, и нишевой. «При этом в доле российского рынка значительную часть занимают массовые производители из Китая, которые за счет объема поставок и экономии на качестве буквально оккупировали полки в сетевых магазинах за счет незамысловатого дизайна и практичного применения»,— отмечает Анастасия Владимирова.

Конкурировать с китайскими поставщиками новому предприятию будет сложно, считает эксперт. «Поэтому предположу, что продукция будет нацелена на покупателей с достатком больше среднего и выше, а также на ресторанный и гостиничный сегмент, с учетом расположения производства и усиления тренда на внутренний туризм и наличия крупных туристических и рекреационных проектов в стадии реализации в Сибири, на Алтае и Урале, а также на Дальнем Востоке.

Будущий завод вполне имеет шансы осуществить заявленную окупаемость, но опять же при грамотном маркетинге и стратегии интеграции на желаемые рынки сбыта»,— добавляет она.

По мнению Анастасии Владимировой, за время реализации проекта его стоимость может увеличиться вдвое.

Емкость российского рынка фарфоровой посуды колеблется в пределах 110-150 млн единиц, комментирует промышленный эксперт Леонид Хазанов: «Он является высококонкурентным в силу большого числа поставщиков как из России, так и из других стран, в основном из Китая, Турции и Беларуси».

Впрочем, эксперт называет проект «Новых технологий» перспективным ввиду наличия аналогичного завода в Кыргызстане и налаженных сбытовых связей с покупателями, а также развития импортозамещения в России и прекращения в ней деятельности европейских игроков. Вместе с тем рисками для него являются жесткая конкуренция на рынке, колебания спроса, высокие ставки по кредитам и нехватка необходимых специалистов, указывает господин Хазанов.

Лолита Белова