В «Яндекс Такси» обсудили закупку автомобилей Lada
Представители «Яндекс Такси» посетили завод АвтоВАЗ в Тольятти для обсуждения закупки автомобилей Lada. Это связано с новым законом, который требует высокого уровня локализации автомобилей в такси, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа в Telegram.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Компании также обсудили совместные программы поддержки таксопарков. В пресс-релизе отмечается, что стороны подчеркнули важность совместных усилий для развития национального автопрома и поддержки такси в переходный период.
В июне председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова направила письма парламентариям и членам правительства с предложением ввести госстандарт для автомобилей, используемых в пассажирских перевозках.