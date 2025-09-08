В «Яндекс Такси» обсудили закупку автомобилей Lada

Представители «Яндекс Такси» посетили завод АвтоВАЗ в Тольятти для обсуждения закупки автомобилей Lada. Это связано с новым законом, который требует высокого уровня локализации автомобилей в такси, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа в Telegram.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Компании также обсудили совместные программы поддержки таксопарков. В пресс-релизе отмечается, что стороны подчеркнули важность совместных усилий для развития национального автопрома и поддержки такси в переходный период.

В июне председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова направила письма парламентариям и членам правительства с предложением ввести госстандарт для автомобилей, используемых в пассажирских перевозках.

Андрей Сазонов