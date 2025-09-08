Казахстан допустил поставку нефти в Венгрию по «Дружбе»

Казахстан рассматривает возможность поставок своей нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. По его словам, технически это осуществимо, однако коммерческие условия должны согласовывать компании, в частности «КазМунайГаз».

«В министерстве у нас такой функции нет, — сказал господин Аккенженов «Интерфаксу». — Все вопросы по продолжению сотрудничества ... нужно адресовать "КазМунайГазу"».

Летом была отправлена пробная партия казахстанской нефти в Венгрию через территорию Хорватии. Эта поставка объемом 85 тыс. тонн осуществлялась в рамках расширения сотрудничества с MOL Group. Нефть доставляли морским путем из порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль, а далее — Адриатическим нефтепроводом (управляется компанией Jadranski naftovod, JANAF) до НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии.