Депутаты хотят разрешить многодетным нижегородцам бесплатно парковать две машины

В Заксобрании Нижегородской области предложили распространить право бесплатной парковки на два автомобиля, принадлежащих многодетной семье. Соответствующий проект изменений до 23 сентября 2025 года проходит публичные консультации.

В 2021 году такое право было введено для одного транспортного средства, принадлежащего одному из родителей в многодетной семье. Спустя четыре года и в связи с объявлением в регионе Пятилетия семьи комитет по транспорту предложил расширить эту меру поддержки.

Депутаты указывают, что семья, в которой более трех детей, не может полностью поместиться в стандартный автомобиль. Из-за этого родителям приходится делить детей на группы, чтобы отвезти в места назначения, где парковка только платная.

Галина Шамберина