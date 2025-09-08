Стамбул снова впал в протестные настроения

Центр Стамбула охватили массовые акции протеста из-за решения турецких властей передать управление оппозиционной Народной Республиканской партией (НРП) своему временному назначенцу. Активисты скандируют те же лозунги, что и во время митингов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте этого года. Впрочем, нынешние события для оппозиционеров еще полбеды: не исключено, что уже на следующей неделе по решению суда от своей должности может быть отстранен лидер НРП Озгюр Озель.

В 22:00 вечера воскресенья, 7 сентября, молодежное крыло оппозиционной Народной Республиканской партии выступило с призывом к своим сторонникам собраться у здания стамбульского отделения партии, чтобы «не отдавать нашу демократию доверенным лицам».

Днем ранее суд Стамбула признал недействительными итоги состоявшегося два года назад партийного конгресса, на котором главой регионального отделения избрали Озгюра Челика. Официальной причиной назвали подкуп депутатов съезда ради их голосов за нужного кандидата. Вместо Челика, недавно отстраненного от должности главы стамбульского отделения партии, власти поставили своего назначенца — Гюрселя Текина. Официально он считается членом НРП, однако оппозиция сочла его «предателем, перешедшим на сторону властей», а происходящее — «узурпацией власти».

Сам Текин с этим не согласился, заявив, что дал согласие возглавить региональное отделение НРП в Стамбуле «ради партии, для сохранения ее единства», анонсировав приезд в офис партии со своей командой в полдень 8 сентября.

Протестующие, однако, решили этого не допустить — даже вопреки трехдневному запрету на собрания, демонстрации и заявления для прессы в шести районах города. Среди ночи в Стамбул первым рейсом из Анкары прилетели около 60 депутатов от НРП. А к утру понедельника, несмотря на запрет, а также сильный дождь, в район Сарыер в самом центре мегаполиса стали стекаться толпы людей. Некоторые активисты вместо зонтов прихватили с собой маски, опасаясь преследования со стороны турецких властей.

Точное число вышедших на улицы не сообщается, однако, по оценкам двух турецких телеканалов Halk TV и Tele 1, которые постоянно вели прямую трансляцию протестов, речь идет о тысячах человек.

Они скандировали: «Настанет день, и времена изменятся. ПСР (пропрезидентская Партия справедливости и развития.— “Ъ”) ответит перед народом!», а также «Нет спасения в одиночку! Либо все вместе, либо никто из нас». Те же фразы уже звучали на масштабных акциях протеста против ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте этого года.

«Мы сильнее, у нас моральное превосходство, мы победим, потому что с нами народ!» — подбодрил толпу лидер НРП Озгюр Озель, призвав отменить решение суда об отстранении Челика и остального руководства стамбульского отделения партии и обвинив турецкие власти в «совершении исторической ошибки».

Власти это, разумеется, ничуть не проняло. «Игнорирование судебных решений и попытки вывести людей на улицы — это явное пренебрежение законом. Мы никогда не позволим нарушать общественный порядок и спокойствие в нашей страны»,— парировал на это глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.

В итоге полиция оцепила здание стамбульского отделения НРП, стянув к нему дополнительные силы и спецтехнику, а позднее возведя десятки новых баррикад. А вслед за столкновениями между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов несколько человек задержали.

К полудню толпа вокруг здания лишь выросла. И новоиспеченному лидеру партии Текину пришлось в течение часа просидеть в машине, пока полиция слезоточивым газом разгоняла сторонников НРП, скандирующих «Текин продался!».

Около 13:30 Гюрсель Текин все-таки смог подойти к зданию стамбульского отделения кемалистской партии, однако внутрь не вошел, пообещав сделать это позже, после запланированных встреч.

Во время акций протеста все социальные сети работали с перебоями. Главное управление безопасности Турции сообщило о задержании 14 подозреваемых менеджеров аккаунтов, которые, «как считается, распространяли провокационный и дезинформационный контент в рамках преступлений “разжигание общественности к ненависти и вражде” и “подстрекательство к совершению преступлений”».

Оппозиция считает, что решение об отстранении от должности Озгюра Челика стало репетицией более глобального события — ожидаемой отмены результатов всеобщего конгресса в ноябре 2023 года, на котором победил Озгюр Озель. Его также обвиняют в подкупе собственных делегатов на конгрессе НРП. До того конгресса большинство делегатов — 771 — высказало поддержку Кемалю Кылычдароглу, но в день голосования за него отдали всего 664 голоса, в то время как у Озеля, имевшего 600 подписей, оказалось в итоге 682 голоса. Это дало повод для разговоров о закулисных договоренностях и нарушениях на съезде.

Суд по этому делу состоится в Анкаре 15 сентября.

Эксперты уже сейчас практически уверены, что Озеля отстранят от власти, а к руководству НРП может вернуться 76-летний Кемаль Кылычдароглу, растерявший популярность после поражения на президентских выборах весной 2023 года.

Что примечательно, раньше турецкие провластные СМИ резко критиковали Кылычдароглу. Теперь же они сообщают, что «его права были нарушены» и «интерес народа к Кемалю Кылычдароглу растет с каждым днем». Сам бывший лидер партии пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Если бывшего лидера оппозиционной партии действительно восстановят в должности по итогам судебного вмешательства, для Турции это станет прецедентом. Однако самой партии это сулит мало приятного — вполне вероятно, что в итоге это может привести к распаду главной оппозиционной силы страны.

Ксения Жарова