Среди вице-премьеров Башкирии распределили обязанности по адаптации мигрантов

Глава Башкирии Радий Хабиров расширил полномочия заместителей премьер-министра республики, возложив на них обязанности по адаптации мигрантов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов

Первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, курирующий в правительстве Башкирии вопросы образования, межнациональных отношений и науки, будет отвечать за просветительские, образовательные и воспитательные мероприятия в отношении иностранных граждан.

Другой первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестполитики Рустам Муратов — должен будет содействовать привлечению мигрантов к реализации инвестиционных проектов и мерам по развитию малого и среднего бизнеса.

За координацию миграционной политики будет отвечать зампред правительства Ирек Сагитов. В его же компетенции войдут вопросы в сфере юстиции. Сейчас в его функционал входят сферы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, а также мобилизационной подготовки.

В ведение вице-премьера – министра спорта Руслана Хабибова добавили вопросы социальных и трудовых прав мигрантов, а также темы, не связанные с миграционной политикой — обеспечение рабочими местами инвалидов и снижение безработицы. Ранее он курировал демографию, физкультуру и спорт и кадровую политику.

